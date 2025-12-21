

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık uğruna verdiği onurlu mücadelenin simgesi olan 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında bir mesaj paylaştı. Kasım, Kıbrıs Türkü’nün 1963 yılında başlayan saldırılar karşısında sergilediği tarihi direnişin, bugünkü özgürlüğün temeli olduğunu belirtti.

"Canı ve kanı pahasına vatanı korudular"

Başkan Kasım, mesajında 21 Aralık olaylarının tarihteki en acı bedellerden biri olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Tarih boyunca bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan Kıbrıs Türk halkı, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş; vatan topraklarını canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir. Bugün üzerinde güvenle yaşadığımız bu topraklar, aziz şehitlerimizin fedakarlıkları sayesindedir."

“Gelecek nesillere mücadele ruhunu emanet ediyor, sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz”

Şehitlere olan borcun ancak devletimizi güçlendirerek ödenebileceğini vurgulayan Kasım, bağımsızlık ve egemenlik mesajı verdi. Geçmişten ders çıkararak geleceğe yürümenin önemine değinen Kasım, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz şehitlerimize olan borcumuzu, ancak gelecek nesillere bu mücadeleyi en iyi şekilde anlatarak ve onlara güçlü bir KKTC bırakmak için var gücümüzle çalışarak ödeyebiliriz. Yaşananları unutmadan, bağımsızlığımızın güvencesi olan devletimize bir kez daha sahip çıkma sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz."

"Anavatan Türkiye ile geleceğe umutla bakıyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerinin korunmasında Anavatan Türkiye ile olan sarsılmaz bağa dikkat çeken Halil Kasım, mesajını şu sözlerle noktaladı:

"Dün olduğu gibi bugün de, Anavatan Türkiye’den aldığımız güçle kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Mücadelemizin kahramanı olan aziz şehitlerimizi rahmet ve özlemle, gazilerimizi ise minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."