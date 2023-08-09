İlk olarak 2020 yılında gelen Hennessey Venom F5, 500 kilometrelik hıza ulaşabileceği iddialarıyla gündem yaratmıştı. ABD Teksas merkezli firma şimdi ise aracın üstü açılır bir versiyonu olan Hennessey Venom F5 Revolution Roadster'ı ortaya çıkardı.

Karbon fiber kompozit olan çatı çıkarıbilir bir panel haline getirilmiş. Alcantara kaplı çatı için elektrikli bir sistem bulunmuyor temamen manuel olark çıkarılabiliyor.

Revolution Roadster, diğer Venom F5'lerle aynı çift turboşarjlı 6,6 litrelik V8 motordan güç alıyor. Motor, 1817 beygir gücünü korurken, pist sürümü için ekstra güç yerine aerodinamik iyileştirmelere odaklanılmış.

0’dan 100 km/s hıza sadece 2,6 saniyede çıkan araç, gücünü arka lastiklere yedi vitesli tek kavramalı şanzıman ile aktarıyor.

Sadece 12 adet üretilecek araçların her biri 3 milyon dolar değerinde ve yapılan açıklmaay göre hepsi şimdiden satılmış.

BİRİ NBA EFSANESİNİN

NBA efsanesi Michael Jordan, 2007 Mercedes-Benz McLaren SLR 722 Edition, Ferrari 550 ve Porsche 911 Turbo Cabriolet Slant Nose gibi koleksiyonluk modellerin olduğu garajına Hennessey Venom F5 Revolution Roadster'ı da ekledi.