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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 2 kefilin 200 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Polis, zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Polis, zanlı 1’in gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ve etki edebilecekleri tahkikatın tamamlandığını söyledi.

Polis, zanlı 1’in 04.04.2023 tarihinde yönetimindeki Mercedes araçla Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye geçiş yaptığı sırada toplam 57 bin TL değerinde et tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların Gümrüksüz mal tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

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