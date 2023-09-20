Çorum'da 2 aylık Buğlem bebek, iddiaya göre, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü.

Bebeğin düştüğünü görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kafatasında kırıklar olan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen bebek, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin 26 yaşındaki annesi psikolojik tedavi gördüğü, ilaç kullandığı ve çelişkili ifade verdiği için gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Eda Nur E., savcılıktaki ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü, ilaç kullandığını ve olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını söyledi.

Eda Nur E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Mahkeme, Eda Nur E.’nin akli dengesinin yerinde olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verdi.