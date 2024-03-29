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Genel Kurul toplantısında kapanış konuşmasını yapan Ali Koç, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Şu an Fenerbahçelilere sesleniyorum. Lütfen 7 Nisan için bilet talebinde, seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda taraftara çağrıda bulundu. Koç, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçı için taraftarların bilet almamasını ve tarihi genel kurulun düzenleneceği 2 Nisan'ı beklemelerini istedi.

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