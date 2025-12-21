Bunlar da ilginizi çekebilir

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Kasımpaşa ise Antalyaspor'u konuk edecek.

Bu skorun ardından puanını 42'ye yükselten Galatasaray, ligin ilk yarısını lider olarak kapattı. Kazanamama serisi 4 maça çıkan Kasımpaşa ise 15 puanla 14. basamakta yer aldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 87. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

