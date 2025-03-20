Polis memuru Süleyman Talu mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 10 Mart 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince Metehan sosyal konutları park alanı içerisinde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada belindeki korse içerisinde biri Sur, diğeri Glock marka 2 adet 9 mm çapında silah ve 4 adet boş şarjör bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının kullanımındaki motosikletin kutusu içerisinde ise bir adet plastik şarjör bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Ele geçirilen silahların balistik sonucunun çıktığını ve herhangi bir faili meçhul olayda kullanılmadığını, zanlının paravan evliliği olduğunu belirlediklerini ve etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Polis, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.