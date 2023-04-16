Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları durumunda 14 Mayıs sonrası atılacak adımları her geçen gün birer birer açıklıyor. Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Kılıçdaroğlu dul ve yetim aylıklarının unutulduğunu, ayrıca akademisyenlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savundu.

"GELİRLERİNİ VE ÖZLÜK HAKLARINI İYİLEŞTİRECEĞİZ"

Sürekli yüksek yetenek inşasından söz ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Tabii ki önce bu yetenekleri yetiştirecek olan akademisyenlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde hemen iyileştirmeler yapılacağını bildirdi.

"HEMEN HALLEDECEĞİZ, HEMEN!"

Öte yandan Kılıçdaroğlu "yakından takip ettiğim bir diğer mesele" sözleriyle dul ve yetim aylıklarına da değindi. "Onları da unutmuş durumdalar. Soğanla alay edenler, çocukların yetersiz beslenmesine gülenler, yetimlere ne yapsın" diyen Kılıçdaroğlu paylaşamını "Onu da hemen halledeceğiz. Hemen!" sözleriyle noktaladı.