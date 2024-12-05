Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün saat 13.30 sıralarında G.T.M.A.(E-20) ve A.A.K.F.(E-22)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı cihazı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen toplam 2 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.