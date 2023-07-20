Bu çerçevede düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisinin eşi Birgül Feyzioğlu, komutanlar, askeri erkan, bazı bakanlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Havacılık Birlik Komutanı Kara Pilot Yarbay Rıza Olgun konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a anı objesi takdim edildi. Tören, protokol ve mimarların birlikte açılışı gerçekleştirmesiyle sona erdi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49. yıldönümünde Barış ve Özgürlük bayramı etkinlikleri çerçevesinde toplanıldığını söyleyerek, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türkü için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Tatar, Kıbrıs Türkü'nün bu harekat sayesinde barış, hürriyet ve özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 49 yılda KKTC insanına güvenli bir yaşam verebilmenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Cengiz Topel Anıtı, Anıt Gemi ve şimdi de kara havacılığın bir gereği olarak Kıbrıs Barış Harekatı’na 72 helikopterle birlikte katılarak, büyük hizmetler veren helikopterin sergilenmeye başladığını dile getiren Tatar, bu anıtların önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, emeği geçenleri tebrik ederek, mimari ve çevre açısından da anıt gemi ve helikopterin Yavuz Çıkarma Plajı’na değer kattığını, anıtların ve çevresinin çağdaş, evrensel ve çevreci bir yaklaşımla düzenlendiğini ve barışın sinyalini verdiğini söyledi.

Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatıyla Kıbrıs’a barış geldiğini, bu barışın hem Türklere, hem Rumlara geldiğini söyleyerek, “Kıbrıs Barış Harekatıyla olmasaydı bu ülkedeki çatışmalar devam edecekti, istikrar oluşmayacaktı” dedi.

Tüm dünyaya çağrıda bulunan Tatar, “Kıbrıs’ta barışın ve güvenliğin devamı için mutlak surette Kıbrıs’ın gerçeklerine göre bir anlaşma olması gerekir. O anlaşmanın temelinde iki ayrı devletin işbirliğini gerektirecek bir düzenlemeyle ancak bir anlaşma olabilir” dedi.

Yeni siyasetin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyit edilmesiyle Kıbrıs meselesinin müzakere edilebileceğini söyleyen Tatar, bu mesajın bugün de tüm dünyayla paylaşılacağını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bugün Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasının açılışının yapılacağını dile getiren Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve hükümetin yaptığı çalışmalar ve olağanüstü bir gayretle bugün 20 Temmuz’un yıldönümünde KKTC’nin yeni havalimanına kavuşmasının KKTC’nin geleceği bakımından fevkalade önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, su, kabloyla elektrik, Ercan Havalimanı’nın kapasitesinin artırılması ve her türlü altyapıyla KKTC’nin gelecek yıllarda çok daha refah ve müreffeh yarınları yakalayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm halka KKTC’nin ilelebet yaşayacağını ve Anavatanın tamamıyla yeni siyasetin arkasında olduğunu, şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Tatar, 1974’te birlikte şehit düşen Mehmetçikler ve mücahitleri rahmetle anarak gazilere saygı ve şükranlarını sundu.

-Olgun

Havacılık Birlik Komutanı Kara Pilot Yarbay Rıza Olgun, anıt helikopter açılışında yaptığı konuşmada, ‘İstikbal göklerdedir’ diyerek Türk milletine gelecek için ışık tutan ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde havacılık ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kara havacılıkta görevini tamamlayan helikopterin yerini çağın gereklerine uygun yeni ve modern helikopterlere bıraktığını söyledi.

“Barışın temsili olarak huzurlarınızdaki yerini almıştır” diyen Olgun, ordunun 20. yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ordunun deniz, hava harekatı amfibi hava indirme hava hücum harekatlarını aynı anda sevk ve idare edildiği mutlu barış harekatını icra ederek dünya harp tarihinde emsali nadir görülen bir başarıya imza attığını belirtti.

Olgun, Mutlu Barış Harekatı’nın o zamana dek benzeri görülmemiş şekilde 72 helikopter ile kütle halinde kara havacılığın harekata katılması ve tek zayiat dahi vermeden başarıyla harekatı icra etmesinin müşterek harekatlarda helikopterin önemini gösterdiğini söyledi. Olgun, helikopterin TSK envanterine 4 Aralık 1973’te katılan “Gazi“ helikopteri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca vatan savunmasında görev alan birçok pilot ve teknisyenin yetiştirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Rıza Olgun, Mutlu Barış Harekatı’nda aktif görev alan “Gazi” helikopterinin hava hücum harekatında havadan keşif faaliyetlerinde bulunduğunu ve harekatta yaralanan Mehmetçik ve mücahitleri taşıdığını kaydetti.

Olgun, hizmet dışına çıkarıldığı 1 Kasım 2019’a kadar “Gazi” unvanıyla Türkiye’de terörle mücadele dahil, birçok operasyonda yer alan helikopterin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın teklifi üzerine Anıt Gemi’nin yanına konmak üzere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na tahsis edildiğini belirtti.

Olgun, şöyle devam etti:

“Gazi helikopteri, Mutlu Barış Harekatı’nda kanatlanarak Kıbrıs Türkü’nü kurtarmak için taşıdığı Mehmetçiğin ve mücahitlerin yatağı KKTC’de genç nesillerin kulaklarına bundan sonra kahramanlıkları fısıldayacaktır. Bugün Mehmetçik ve mücahitle birlikte vatanın ve milletin özgür kalmasında, şanlı bayrağın göklerde dalgalanmasında, ölürsem şehit kalırsam Gazi düsturuyla barış ve adaleti sağlamaya devam edeceğiz”