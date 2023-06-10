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Irmak Demirtaş ve Neriman Vaiz, 31,67 puan toplayarak 20 Temmuz Fen Lisesi’nin Türkiye üçüncüsü olmasını sağladı.

Antrenörleri Beden Eğitimi öğretmeni Onay Kafadar eşliğinde yarışan 20 Temmuz Fen Lisesi sporcuları Irmak Demirtaş ve Neriman Vaiz, Türkiye üçüncüsü oldu.

Arjantinli yıldız Messi'nin yeni takımı ABD ekibi Inter Miami oldu

Arjantinli yıldız Messi'nin yeni takımı ABD ekibi Inter Miami oldu

KKTC Cimnastik Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde ülke tarihinde ve cimnastikte ilk olarak Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenen Okullar Arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katıldı.

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