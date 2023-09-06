Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi finansmanı, Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ve Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı-YAGA koordinasyonunda yürütülen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı “2022 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı”, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı “2022 Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı “2022 Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” değerlendirme sonuçları belirlendi.

Bu çerçevede 30 projenin yer aldığı asil liste için toplam 15 milyon TL’lik kaynak tahsis edildi.

2022 hibe programı 2 aşamalı gerçekleştirilirken, ikinci aşamada ön başvuruyu geçen 99 projenin başvurusu alındı, başvurulardan 30 proje asil listeye girerek destek almaya hak kazandı.

2022 Mali Destek programları kapsamında hibe almaya hak kazananların asil ve yedek listesine https://tchibe.kei.gov.tr/ web adresinden erişim sağlanabilir.