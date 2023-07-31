Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, gruplarda 4 maç oynandı.

Turnuvada 2011'de kupaya uzanan favori adaylardan Japonya, İspanya'yı 4-0'la geçerek C Grubu'nu 9 puanla lider tamamladı. İspanya ise 6 puanla ikinci olarak son 16 turuna çıktı.

Grubun diğer karşılaşmasında turnuvaya ilk kez katılan Zambiya ise Kosta Rika'yı 3-1 yenerek 3 puanla grup üçüncüsü oldu. Zambiya'nın ikinci golünü penaltıdan kaydeden Barbra Banda, Dünya Kupası'nın bininci golüne imza atarak tarihe geçti.

Organizasyonun ev sahiplerinden Avustralya, Kanada'yı 4-0 mağlup ederek B Grubu'nu 6 puanla lider tamamladı ve son 16 takım arasına girdi. 4 puanla grubu üçüncü sırada bitiren Kanada, turnuvaya veda etti.

İrlanda Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kalan Nijerya da 5 puanla gruptan çıkan diğer takım oldu.