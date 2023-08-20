Bunlar da ilginizi çekebilir

İspanya; ABD, Norveç, Almanya ve Japonya'dan sonra FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan 5. farklı takım oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek istiyoruz

İlk kez final oynayan takımlar arasındaki mücadelenin ilk yarısını Carmona'nın 29. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapatan İspanya, 68. dakikada kazandığı penaltıyla farkı 2'ye çıkarma fırsatı yakaladı. Fakat İngiltere kalecisi Earps, 70. dakikada topun başına geçen Hermoso'nun vuruşunda gole izin vermedi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.