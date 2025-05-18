Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetti.

Maçı Barış Alper, Osimhe ve kaleci Muslera'nın golleriyle 3-0 kazanan sarı kırmılılar puanını 89 yaptı ve 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu oldu.

Bitime iki hafta kalan üst üste üçüncü kez zafere ulaşan Galatasaray, 25. şampiyonluğuna ulaştı ve 5. yıldızı taktı.

Muslera attığı golle Süper Lig'de Nisan 2012'den (Fernando Muslera vs Manisaspor) bu yana gol atan ilk kaleci oldu.

Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 40. maçında 36. golüne ulaştı.

Bu gollerin 25'i ligde kaydedildi.

Osimhen'in stadyumdaki gol anonsunu ise kızı yaptı.

Galatasaray taraftarı ise sık sık "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" tezahüratında bulundu.