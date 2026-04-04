882 gün sonra derbi galibiyeti yaşayan ve puanını 63'e yükselten Trabzonspor, bir maçı eksik Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu attı. Galatasaray'ın tek golü ise 48. dakikada Wilfried Singo'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor, Papara Park'ta Galatasaray'ı konuk etti. Bordo-mavililer, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

