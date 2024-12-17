Everton'a karşı attığı muhteşem röveşata golüyle 2024 FIFA Puskas Ödülü'nü Alejandro Garnacho kazandı.

2024 Puskas Ödülü, taraftarların oylarıyla Manchester United oyuncusu Alejandro Garnacho'nun oldu. Düzenlenen ödül töreninde iki Arjantinli oyuncu Garnacho ve Walter Bou finale kalırken ödülün sahibi Manchester United oyuncusu Alejandro Garnacho olarak açıklandı.

Ödülü kazanan Garnacho, 26 Kasım 2023 tarihinde Goodison Park'ta oynanan maçta Wayne Rooney'nin ikonik golünü yeniden canlandırarak tarih yazdı. Manchester United'tan takım arkadaşı Diogo Dalot’un yaptığı ortayı alan genç yıldız, bir adım geri çekilip mükemmel bir röveşata ile maçın henüz 3. dakikasında Everton karşısında skoru açmıştı.