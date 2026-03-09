Cruzeiro'nun mücadeleyi 1-0'lık sonuçla kazanmaya yakın olduğu sırada çıkan olaylar sonucunda toplam 23 futbolcu kırmızı kart gördü.

Uzatma dakikalarının bitimine yaklaşık 10 saniye kala Atlético Mineiro kalecisi Everson ile Cruzeiro’nun hücum oyuncusu Christian arasında yaşanan pozisyon gerginliğe yol açtı. Christian’ın şut girişimi sonrası Everson’a çarpmasıyla kaleci rakibini dizleriyle yere itti ve bu müdahale kısa sürede iki takım oyuncularının birbirine girmesine neden oldu.

Kısa sürede büyüyen olaylar sonucunda neredeyse tüm futbolcular saha içerisinde kavgaya karıştı.

Mücadelenin hakemi maçı tatil etti ve maç sonundaki raporlarında 23 futbolcunun kırmızı kartla cezalandırıldığını yazdı. Brezilya'da kırmızı kart gören futbolcuların uzun süreli cezalar alması bekleniyor.

23 kırmızı kartın çıktığı karşılaşma, Brezilya futbolunda en çok kırmızı kart çıkan karşılaşma oldu.

"FİNALİ YÖNETMEKTEN KORKTU"

Kırmızı kartla cezalandırılan oyunculardan Atletico Mineiro kaptanı Hulk, yaşanan olaylardan sonra özür dilerken hakemi de şu sözlerle eleştirdi:

"Hakemin otoritesi yoktu. Gerekirse bir, iki ya da üç oyuncuyu oyundan atmalıydı. Finali yönetmekten korktu."