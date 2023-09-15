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Gruplar şu şekilde:

Elemelerde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşacak.

Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak. Fransa, ev sahibi kontenjanından olimpiyat oyunlarına direkt katılacak.

Elemelerde gruplarında ilk 2'ye giremeyen ekiplerin "olimpiyat umutları" 2024 Milletler Ligi mücadelesinde devam edecek.

Milli takımın olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:

Filenin Sultanları, 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı B Grubu maçlarında dünya sıralamasında 7'nci basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5'incisi Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçını yarın Porto Riko ile oynayacak.

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