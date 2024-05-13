Toplamda 7 maçın oynandığı 2.ligde yenilgisiz ve puan kayıpsız şampiyon olan Döveç satranç takımı, liglere katıldığı ilk sezonda büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Çok büyük çoğunluğu 18 yaş altı sporculardan oluşan kadrosuyla da göz dolduran Döveç satranç takımı, gelecek yıl hedefini 1.lig şampiyonluğu olarak koydu. Takımın antrenörü Mehmet Atasoy açıklamasında “Bu sene ilk defa katıldığımız satranç 2.liginde şampiyon olmaktan çok mutluyuz. Genç bir takıma sahibiz. Sporcularımız çok üstün bir performans gösterdiler. Tüm maçlarımızı yendik. Hepsini kutluyorum. Hedefimiz gelecek yıl 1.ligde de şampiyon olmak. Bize maddi ve manevi desteklerinden ötürü Burçin Döveç’e teşekkür ederim.” dedi.

Şampiyon olan takımın kadrosundaki sporcular:

1. Larin Döveç

2. Aslin Döveç

3. Ufuk Tarman

4. Şahin Şahmaran

5. Nezafet Doğan

6. Ali Doğan Nay

7. Berk Nay

8. Doruk Tarman

9. Derin Boztuna

10. Alara Küçük