GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Bir yıl daha sona ererken, vatandaşı yeni yılı heyecanı sardı. 2024 yılına sayılı günler kala, Gündem Kıbrıs vatandaşa yeni yıldan beklentilerini sordu. Yeni yıldan sağlık, mutluluk ve huzur isteyen vatandaşlar, 2023 yılında yaşanan acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti. 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen büyük depremden dolayı çok büyük bir acı yaşadıklarını kaydeden vatandaşlar, 2024 yılında dünyadaki savaşların bitmesini, barış ve huzur ortamının sağlanmasını diledi.

“ZAMLAR SON BULSUN”…

Son dönemlerde ekonomik zorluklarla artık başa çıkamadıklarını dile getiren vatandaşlar ise 2024 yılının ekonomik olarak çok daha iyi ve refah içerisinde bir yıl olmasını temenni etti. Dövizdeki yükseliş ve enflasyonla beraber ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydeden vatandaşlar, 2024 yılında “zamların sonlanmasını” diledi. Öte yandan asgari ücret görüşmelerinin başladığını ancak görüşmelerin devamının gelmediğini hatırlatan vatandaşlar, yeni yılda “İnsani yaşam koşullarını sağlayacak bir asgari ücret” beklentisi içerisinde de olduklarını vurguladı.