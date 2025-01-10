UBP Grup Başkan Vekili Ahmet Savaşan, bugün Başbakan Ünal Üstel’in başkanlığında 2025-2029 dönemini kapsayan Kalkınma Planı’nın ele alındığını bildirdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekili Ahmet Savaşan, sosyal medya hesabı üzerinden bugün Başbakan Ünal Üstel’in başkanlığında 2025-2029 dönemini kapsayan Kalkınma Planı’nı ele aldıklarını duyurdu.

Ahmet Savaşan, “Bugün, Başbakanımızın Ünal Üstel’in başkanlığında, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve bürokratlarımızın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 2025-2029 dönemini kapsayan dördüncü beş yıllık Kalkınma Planı ele alındı. Küreselleşmenin etkilerinin her alanda hissedildiği bir dönemde hazırlanan bu plan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşümlerini temel değerlerimiz ve beklentilerimiz doğrultusunda yönlendiren kapsamlı bir yol haritası niteliği taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Savaşan, “İstikrarlı ve güçlü büyüme, rekabetçi ve yüksek katma değerli üretim kapasitesinin artırılması, sürdürülebilir bir çevre, nitelikli insan kaynağı ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda hazırlanan bu plan, ülkemizin geleceğine yönelik somut adımların atılmasını sağlayacaktır” dedi.

Ahmet Savaşan, bu önemli çalışmaya katkı koyan herkese teşekkür etti.