Stockholm Konser Evi'nde (Konsert Huset) düzenlenen törene, İsveç Kraliyet ailesi, Başbakan Ulf Kristersson, bakanlar, parti temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri ile ödül sahiplerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Ödüller, İsveç Kralı 16. Carl Gustaf tarafından sahiplerine verildi.

Fizik ödülünü John Clarke, Michel Devoret, John Martinis, kimya ödülünü Susumu Kitagawa, Richard Robson, Omar M. Yaghi, tıp ödülünü Mary Brunkow, Fred Ramsdell, Shimon Sakaguchi, ekonomi ödülünü Joel Mokyr, Philippe Aghion, Peter Howitt ve edebiyat ödülünü Laszlo Krasznahorkai aldı.

Nobel ödülünü kazananlara birer diploma, Nobel madalyası ve 11 milyon İsveç kronu para ödülü verildi.

İklim protestosu

Öte yandan, Konser Evi'nin önünde toplanan 100 iklim aktivisti, Nobel ödüllerinin finansmanını yapan şirketlerin doğaya ve ormanlara zarar vererek para kazandıkları iddiasında bulundu.

Aktivistler, "Dünyamızı kirletmeyi durdurun" sloganları atarak töreni protesto etti.

Machado için geleneksel meşale yürüyüşü yapılmadı

Öte yandan, 2025 Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado, törene yetişemediği için kızı Ana Corina Sosa, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törende annesinin yerine ödülü almıştı.

İki yılı aşkın süredir Gazze'de soykırım yapan İsrail'e destek veren Venezuelalı muhalif siyasetçi Machado'nun 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesi de tepkilere yol açmıştı.

Norveç Barış Konseyi de Machado için "geleneksel meşale yürüyüşünü" bu yıl tepki nedeniyle yapmamıştı.

Konseyden yapılan açıklamada, Machado'nun, Norveç Barış Konseyi ve üye kuruluşlarının "değerleriyle uyumlu olmadığı" belirtilmişti.

Nobel yemeği sırasında İsrail ve ABD protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Nobel ödülü töreni sonrası verilen geleneksel Nobel yemeği sırasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2 yıl aşkın süredir düzenlediği saldırılar ile ABD'nin Venezuela'ya saldırı hazırlığı protesto edildi.

İsveç Kralı 16. Carl Gustaf tarafından Nobel yemeğinin verildiği Stockholm Belediye binasının önünde toplanan göstericiler, ABD, İsrail ve İsveç aleyhine İsveççe ve İngilizce "Gazze'de soykırımı durdurun" ve "Venezuela'ya dokunma" sloganları attı.

Göstericiler, Nobel ödüllerinin ABD tarafından finanse edildiğini savunarak, İsrail'e olan desteğinden dolayı ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) tepki gösterdi.

Protestoda "İsrail Filistin'den defol, Gazze'ye yönelik abluka kaldırılsın", "Venezuela'da savaşa hayır", "Gazze'de soykırımı durdurun", "İşgale son verin" ve "Siviller öldürürlerken Nobel ödül töreni yapılamaz" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

Machado'ya verilen ödüle tepki

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, 2025 Nobel Barış Ödülü'ne, iki yılı aşkın süredir Gazze'de soykırım yapan İsrail'e destek veren Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado'nun layık görülmesine de tepki gösterdi.

Grup adına yapılan açıklamada, Machado için "Ödülünü ABD Başkanı Donald Trump'a ithaf eden ve Venezuela'nın Amerikan askeri müdahale hazırlığını memnuniyetle karşılayan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kutlanan bir kadın." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, Filistin'le 10 Ekim'de yapılan barış anlaşmasına uymadığı vurgulanan açıklamada, "Gazze ve Batı Şeria'da ateşkes yok. Orada İsrail, saldırılara ve kan dökmeye devam ediyor. İşgal devam ediyor." sözlerine yer verildi.

Stockholm'de, 2025 fizik, tıp, kimya, ekonomi ve edebiyat dallarındaki Nobel Ödülleri, törenle sahiplerine bugün takdim edilmişti.