İş kazasıyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

24.01.2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Girne’de yapımı devam etmekte olan bir inşaat içerisinde, iki katlı iskele üzerinde çalışan İbrahim KORKMAZ (E-22), dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4,5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol el bileği kırığı teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.