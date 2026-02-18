KKTC İzci Liderleri Derneği Başkanı Lütfiye Fedai tarafından yapılan açıklamada, 22 Şubat Dünya İzci Düşünce Günü önemi ve bu çerçevede düzenlenecek etkinlikler paylaşıldı.

Buna göre, yarın, İlköğretim Dairesi Kıdemli Müdürü ve İzcilik Yürütme Kurulu Başkanı Sevgi Değgin ve Kıdemli İzci Lideri Besime Durmuş ziyaret edilecek.

21 Şubat'ta merhum izci liderleri Tuncay Apakgün ve Güner Necat kabirleri başında anılacak ve 22 Şubat'ta da Lefkoşa Atatürk büstüne çelenk konulacak.

Ayrıca, KKTC İzci Liderleri Derneği üyelerine günün anısına Anıtkabir'den özel olarak getirilen Atatürk baskılı kalem ve izci arması hediye edilecek.