Polis Okulu Müdürlüğünde görevli idari personelin yanı sıra okulda temel eğitimlerini görmekte olan polis, itfaiye ve sivil hizmet görevlisi adayların katılımı ile düzenlenen etkinlikte, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası Sorumlusu Funda ELAGÖZ tarafından katılımcılara yönelik, kan vermenin önemi ile bilinçli ve karşılık beklemeden düzenli kan bağışçısı olabilmeleri maksadıyla kan verme hakkında bilgilendirme yapıldı. Funda Elagöz; kanın yapay olarak üretilemeyen yalnızca insanlar aracılığıyla sağlanabilen değerli bir kaynak olduğunu belirtti. Polisin yaptığı bu kan bağışı ile kurum olarak sosyal sorumluluğu yerine getirmenin yanı sıra güzel bir dayanışma örneği sergilediğini, bağışlanan kanların hiç tanımadığımız bir kişinin hayatlarına dokunması açısından da son derece önemli olduğuna değinerek sağlıklı her bireyi kan bağcısı olmaya davet etti.

Etkinlikte konuşan Sağlık Bakanlığı Thalassemia Kan Bağış Birimi sorumlusu Çiğdem AŞÇIELİ ise Polis Teşkilatı’nın her zaman olduğu gibi özellikle Ramazan ayında Thalassemia hastalarının artan kan ihtiyacına karşı duyarlılık gösterip kan bağışında bulundukları için teşekkür etti. Çiğdem AÇIELİ kan vermenin sosyal sorumluluğun yanı sıra vicdani bir mutluluk olduğuna da işaret etti.

Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir ÇETE de yaptığı konuşmada, Polis Teşkilatı personeli olarak kan ihtiyacına her zaman cevap verdiklerini, Ramazan ayı nedeniyle de Thalassemia hastalarının artan kan ihtiyacına bağışlanacak kanlar ile umut olabileceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Çiğdem AÇIELİ, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir ÇETE'ye Dernek ve Thalassemia Kan Bağış Birimi adına plaket takdim etti. Gerçekleştirilen bilgilendirme sunumlarının ardından, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası personeli tarafından kan alma işlemine geçildi.

“Her Damla Kan Bir Umut” sloganı ile insan hayatının korunması ve idamesi için gerekli olan kanın teminine katkı yapan polis mensupları, asli görevlerinin yanı sıra kan bağışında bulunarak sosyal sorumluklarını yerine getirdiler.