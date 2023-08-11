Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken son 24 saatteki sarsıntılar korkuya neden oldu.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 15.25'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ANTALYA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün saat 16.16'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gazipaşa'ya 99,07 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 12,44 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Kıyı kesiminde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

MALATYA

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde dün akşam saat 20.48’de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çevre illerden de hissedilen deprem, paniğe neden oldu.

BİNGÖL

Bingöl ili Karlıova ilçesinde sabaha karşı saat 04.55'te 4.3 büyüklüğünde ve yerin 7.43 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Deprem uzmanları 11 ili vuran depremin artçısı olduğuna ve bir süre devam edebileceğine işaret etti.

İşte uzman değerlendirmeleri...

NTV yayınına bağlanan Okan Tüysüz depremi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin neden olduğu artçılardan biri olduğunu ve bölgedeki artçıların devam etmesini beklediklerini söyledi.

"EN AZ BİR YIL DEVAM EDER"

"En az 1 yıl süreyle bu tür depremleri yaşayacağız." uyarısını da yapan Tüysüz, hazırlıklı olunmasını ve panik yapılmamasını belirtti.

"PİK YAPAN ARTÇILAR OLAĞAN"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de artçı deprem sınıfında değerlendirilebileceğini açıkladı.

Sözbilir, “Artçı depremlerin sıklığı ve büyüklüğü her ne kadar zaman içinde azalarak devam etse de bazen 6'ya varabilecek büyüklükte pik yapacak şekilde artçı depremlerin yaşanması olağandır.” dedi.

Sözbilir bu depremlerin özellikle kırılan fayların uç kısımlarını temsil eden Yeşilyurt ve Göksun güneybatısında, Çelikhan-Pütürge arasındaki bölgede, Antakya güneyinde gelişebileceği bilgisini verdi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'daki depremler sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kuvvetle muhtemeldir ki öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?" ifadelerini kullandı.

Daha önce uyarıda bulunduğunu da hatırlatan Naci Görür, "2 Ağustos tarihinde Erzurum depremini değerlendirirken benzer depremler Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde olursa şaşırmam demiştim çünkü bölgenin 6 Şubat depremlerinden sonra sıkıştığını söylemiştim." diyerek 4,2 büyüklüğündeki Diyarbakır Kaledibi-Hani depremini işaret etti.