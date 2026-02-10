Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından her yıl ekim ayında düzenlenen Lefkoşa Maratonu için erken kayıt dönemi başladı. 25 Ekim Pazar günü koşulacak maratonda, 10 km ve 21 km parkurları için sporcular 8 Şubat’tan itibaren erken kayıt yaptırabilecek.

Farklı yaş ve seviyelerden koşucuları Lefkoşa sokaklarında buluşturan maraton, sportif mücadele özelliğinin yanı sıra sağlıklı yaşam bilincini artırmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir organizasyon olma özelliği taşıyor.

21 kilometre ve 10 kilometre koşularının yanında 4 km halk koşusu ile Çocuk Koşusu’nun da yer aldığı Lefkoşa Maratonu, her geçen yıl artan katılımcı sayısıyla ülkenin en kapsamlı ve en büyük organizasyonlarından biri hâline geldi.

ERKEN KAYITLAR ONLINE YAPILIYOR

Bu yıl 14’üncüsü koşulacak Lefkoşa Maratonu’na kayıtlar, 8 Şubat tarihinden itibaren www.lefkosamaratonu.com web sitesi üzerinden veya LTB Online Mobil Uygulaması’ndan yapılabilecek.

KAYIT ÜCRETLERİ

10 KM KOŞUSU

• 8 Şubat – 31 Mayıs: 1.750 TL

• 1 Haziran – 11 Ekim: 2.000 TL

• 12 Ekim – 23 Ekim: 2.500 TL

21 KM KOŞUSU

• 8 Şubat – 31 Mayıs: 2.250 TL

• 1 Haziran – 11 Ekim: 2.500 TL

• 12 Ekim – 23 Ekim: 3.000 TL

YAŞ KATEGORİLERİ

Maraton; 18–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64 ve 65+ yaş kategorilerinde düzenlenecek.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

• Kimlik kartı fotoğrafı

• 10 km koşusuna katılacak 16–18 yaş arası sporcular için sporcu lisansı veya aile izin belgesi