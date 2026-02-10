İmzalanan protokol kapsamında; sporcuların, spor yöneticilerinin ve gençlerin centilmenlik, dürüstlük, saygı ve dayanışma ilkeleri doğrultusunda teşvik edilmesi, sportmenlik ruhunu yansıtan örnek davranışların görünür kılınması ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Taraflar, söz konusu iş birliğiyle sportmenlik bilincinin kurumsal düzeyde desteklenmesini ve bu anlayışı sürdürülebilir kılacak bir ödül mekanizmasının oluşturulmasını amaçlıyor.

Protokolle ilgili açıklama yapan KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün imzaladığımız iş birliği protokolü, sporun ruhunu oluşturan sportmenlik (Fair Play) anlayışını güçlendirmek adına önemli bir dönüm noktasıdır.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteğiyle Sportmenlik (Fair Play) ödüllerinin sürdürülebilir şekilde yaşatılması, genç nesillere örnek olacak değerlerin yaygınlaşmasına önemli katkı sağlayacaktır. Amacımız yalnızca sportif başarı değil; dürüstlüğü, saygıyı ve toplumsal dayanışmayı merkeze alan bir spor kültürünü birlikte inşa etmektir. Bu anlamlı iş birliğinin ülkemize ve gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ise imza töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin topluma fayda sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara her zaman destek verdiğini ve bu desteğin artarak süreceğini vurguladı. Kurumun güçlü bir sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiğini belirten Tümer, sporun gelişimine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Tümer, bu kapsamda Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın ana sponsoru olduğunu hatırlatarak, engelli bireylerin spor aracılığıyla topluma daha güçlü ve aktif bir şekilde katılmalarını desteklediklerini söyledi. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inandıklarını dile getiren Tümer, sporcuların her alanda desteklenmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Ayrıca Milli Olimpiyat Komitesi’nin üstlendiği role de değinen Prof. Dr. Mustafa Tümer, sporcuların uluslararası alanda herhangi bir ambargo ya da kısıtlamaya maruz kalmadan faaliyet gösterebilmelerinin, Milli Olimpiyat Komitesi’nin yürüttüğü çalışmalar sayesinde mümkün olduğunu belirtti. Bu tür iş birliklerinin, sporun gelişimi ve ülke sporcularının uluslararası arenada daha güçlü şekilde yer alabilmesi açısından son derece kıymetli olduğunu ifade etti.