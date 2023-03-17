İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç hurdaya dönerken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Midibüs şoförü ve yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Motor kısmından yanmaya başlayan ve kısa sürede alev topuna dönen midibüsteki 25 öğrenci güçlükle dışarı çıkabildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskil İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 25 öğrenci, Aksaray’a gezi için Eskil İlçe Belediyesine ait midibüsle yola çıktı.

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