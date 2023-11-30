Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 21:30 sıralarında, Hamitköy’de Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; A.K.(E-42) ve H.D.(E-44)’nin kullanımlarında bulunan araçlarda; GKRY Bölgesinden KKTC’ye izinsiz olarak ithal edilen ve gümrüksüz olarak tasarrufunda bulunan 264 kg. ağırlığında dana eti ile muhtelif araba parçaları bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

