Hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgâr, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Denizlerimizde ise hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Denizlerimizde rüzgâr, güney ve batıdan 3 ile 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek.

Deniz orta yer yer kaba dalgalı olacak. Tahmini dalga yüksekliği 1 ile 2 yer yer 2,5 metre olarak ön görülüyor. Denizde görüş mesafe iyi olarak tahmin edilirken, yağış anında ise görüşün orta olması bekleniyor.