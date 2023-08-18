Girne’de faaliyet gösteren bir işletmede 9 Ağustos tarihinde M.G.Ş. (E-42), M.Ç. (E-45) ve C.Ö’nün (E-43), dolandırmak kastıyla yurt dışında yaşayan şahıslara ait kredi kartı numara ve şifrelerini, kart sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında elde ettikten sonra, kendi iş yerlerinde bulunan pos cihazının mail order sistemini kullanarak toplam 294 bin 350 TL parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma sürüyor.



