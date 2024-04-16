Polisin açıklaması şöyle:

"16.04.2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Umida Jorayeva (K-26), yönetimindeki MH 860 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Haspolat yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü ayıran beton bariyerlere çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savrularak takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Firyuza Ibragymova, Melek Jorayeva (K-10) ve Yasemin Rashedi (K-7) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."