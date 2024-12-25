Ani ölümlerle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

23.12.2024 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Lola YULDOSHOVA (K-61)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “patolojik beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

21.12.2024 tarihinde, Girne’de Bal Döken araç park yeri içerisinde yürüdüğü sırada, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Girne’de sakin Mehmet DURMUŞ (E-75)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

21.12.2024 tarihinde, İskele’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ali Asghar FADDAEI (E-59)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.