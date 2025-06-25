Atatürk Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmaları Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, yardımcıları ve diğer polis müdürleri de izledi.

Final maçında karşılaştığı Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme Müdürlüğü takımını, 4-3 mağlup eden Lefkoşa Polis Müdürlüğü B takımı şampiyon oldu. Polis Özel Harekat Müdürlüğü B takımı ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü takımları arasında oynanan üçüncülük karşılaşmasını ise Polis Özel Harekat Müdürlüğü B takımı kazandı.

Turnuvanın süresince gerek oyun içinde gerekse oyun dışında rakiplerine gösterdikleri sportmenlik nedeniyle, Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme Müdürlüğü Takımı, turnuvanın "En Centilmen Takımı" olmaya layık görüldü.

Turnuva süresince kaydettiği 7 gol ile en fazla golu atan Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme Müdürlüğü takımı sporcusu Emin Atabek, turnuvanın "Gol Kralı” seçildi.

Turnuva süresince kaleci olarak gösterdiği performansın yanı sıra, takımının lehine kaydettiği 2 gol ile takımının şampiyon olmasına büyük katkıda bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü B takımı sporcusu Kemal Bağbal ise “En İyi Kaleci” ödülünün sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen ödül töreni ile turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hakemlerine ise plaketleri takdim edildi.