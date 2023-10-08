Başsavcılığın açıklamasında, Ayvaz Sağın'ın, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda öğrenim gören oğulları Berat, Baran ve Batuhan'ın 2 Ekim günü saat 21.00 sıralarında evden çıktıklarını ve dönmediklerini kolluk birimlerine bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Kayıp çocukların tespitine yönelik çalışmalar kapsamında kameralar incelenerek, çocukların gidiş güzergahının belirlendiği kaydedilen açıklamada, Birlik Cemevi inşaatında yapılan çalışmalarda çocukların cesetlerinin bulunduğu ve Adli Tıp Kurumuna sevkleri için talimat verildiği aktarıldı.

"UZMAN BİLİRKİŞİLER TARAFINDAN TANZİM EDİLEN RAPOR NETİCESİNDE..."

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın gerçekleştiği cemevi inşaatına ilişkin kusur tespiti amacıyla görevlendirilen uzman bilirkişiler tarafından tanzim edilen rapor neticesinde asli ve tali kusuru tespit edilen Sancaktepe Belediyesi görevlileri hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında İstanbul Valiliğinden soruşturma izni talep edilecektir. Yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

NE OLMUŞTU?

Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi yakınlarında oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin 2 Ekim'de akşam saatlerinde kaybolması üzerine polis ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki bir inşaatın görevlisi, inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde çocuk cesedi görünce durumu polise bildirmiş, suyun tahliyesi sonrası 3 çocuğun cesedi ekiplerce çıkarılmıştı.

Cesetlerin, kaybolan 3 kardeşe ait olduğu anlaşılmıştı. (AA)