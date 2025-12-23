Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jeti, bu akşam saat 20.10’da Esenboğa Havalimanı’ndan kalktı. Uçakla saat 20.52 itibarıyla temasın kesildiği bildirildi.

Uçaktan, Haymana civarında acil iniş yapılacağına dair bir bildirim alındığı ancak bu bildirimin ardından uçakla yeniden irtibat kurulamadığı belirtildi.

Uçakta, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu toplam beş yolcunun bulunduğu öğrenildi.