Kazalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

-03.06.2025 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Özlem BAYANDURSUN (K-29) 63 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RM 789 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada BRT önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve çevre tellerinin direklerine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

- 03.06.2025 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Hakan AYDOS (E-53) yönetimindeki YJ 473 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa dönmek için sinyal verip bekleyen Fatma Ceylan CİVELEK (K-22) yönetimindeki PM 386 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan YJ 473 plakalı motosiklet sürücüsü Hakan AYDOS, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

-03.06.2025 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Yunus Emre PARLAK (E-19) yönetimindeki RH 478 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, Atatürk Stadyumu Çemberindeki Trafik Işıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa uymayıp yoluna devam etmesi sonucu, o esnada solundan tarafında yeşil ışık yandığı için yoluna devam eden Abdul REHMAN (E-20) yönetimindeki LP 539 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Abdul REHMAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. RH 478 plakalı araç sürücüsü Yunus Emre PARLAK, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.