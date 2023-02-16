Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına çeşitli kesimlerden geniş katılım oldu. Sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek olmak için ekran karşısında telefon başına geçti. Bağış miktarı; 115 milyar 146 milyon 528 bin TL'ye, atılan SMS sayısı ise 9 milyon 10 bine ulaştı. En yüksek bağışı 30 milyar TL ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaptı.

30 MİLYAR LİRA NEREDEN KARŞILANACAK?

Ancak Merkez Bankası’nın 30 milyarlık bağış sosyal medyada gündem oldu. 1999 depremi sonrası da da bağışta bulunan bankanın bu parayı nereden karşılayacağı konusuna ilişkin açıklama geldi. Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, bankanın 30 milyar liralık bağışı 2022 karından karşılayacağı, her yıl Hazine’ye aktarılan temettünün bu yıl 30 milyar lirasının kampanya için tahsis edileceği öğrenildi.

HAZİNE’YE DEĞİL AFAD’A GİTTİ

Merkez Bankası, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı’na en büyük ortağı olduğu için genel kurulu sonrası temettü ödemesi yapıyor. Nisan ayında gerçekleşen genel kurullar sonrası bankanın karı ve oluşan temettü miktarı açıklanıyor. Sonrasında bu miktar Hazine hesaplarına geçiyor. Bu yıl da nisan ayında yapılacak genel kurul ile Hazine’ye aktarılacak 2022 karının 30 milyar lirası depremzedelere bağış olacak.

Banka 2022 yılında 2021 yılı karından Hazine'ye 50 milyar TL temettü ödemesi yaptı. 2020 yılının karından da 2021 yılında 45 milyar lira aktarılmıştı. Merkez Bankası bu yıl henüz kar rakamını açıklamadı ekonomistlerin hesaplamalarına göre Merkez Bankası’nın bu yıl 40-50 milyar liranın üzerinde bir kar elde etme olasılığı bulunuyor. Bu karın da 30 milyar lirası AFAD’a depremzedeler için bağış olarak aktarılacak.