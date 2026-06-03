Trabzon'un Maçka ilçesinden 46 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelin gelen Ayşe Karadağ, sağlık sorunları ve yaşam koşulları nedeniyle uzun yıllar memleketine gidemedi.

Yaklaşık 8 yıl önce geçirdiği felç nedeniyle Kalkanlı Yaşam Evi'nde bakım altına alınan Karadağ, en son 30 yıl önce gördüğü annesine yeniden kavuşabilmenin hayalini kuruyordu.

Bu hayal, Kalkanlı Yaşam Evi İdari Sorumlusu Mert Metinkal'ın girişimleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda gerçeğe dönüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen süreçte; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Güzelyurt Şubesi, Güzelyurt El Ele Hizmet Derneği ile Yakın Doğu Bank ve Dorona Turizm'in desteleriyle Ayşe Karadağ'ın yıllardır kurduğu aile hasreti gerçeğe dönüştü.

AYŞE KARADAĞ YILLAR SONRA MEMLEKETI TRABZON'A ULAŞTI

Trabzon Havalimanı'nda kardeşi Mustafa Yıldız ile yaşadığı duygu dolu buluşmanın ardından Arsin ilçesinde yaşayan ailesinin yanına götürülen Karadağ, 80 yaşındaki annesi Emine Yıldız'a kavuştu. Anne ve kızın gözyaşları içinde gerçekleşen buluşması, orada bulunan herkese duygu dolu anlar yaşattı.

Yıllardır yatağa bağımlı yaşayan anne Emine Yıldız'ın, "Allah razı olsun, getirdiniz onu" sözleri ise bu anlamlı kavuşmanın en unutulmaz anlarından biri oldu.

Ayşe Karadağ da yaşadığı mutluluğu dile getirerek annesini çok özlediğini ve yıllar sonra ona kavuşmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Kardeşi Mustafa Yıldız ise ablasını altı yıl önce KKTC'de ziyaret ettiğini belirterek, yıllar sonra yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

METİNKAL: "BU HER ŞEYDEN ÖNCE İNSANİ BİR GÖREVDİ"

Kalkanlı Yaşam Evi İdari Sorumlusu Mert Metinkal, Ayşe Karadağ'ın sohbetleri sırasında sık sık ailesine duyduğu özlemi dile getirdiğini belirterek, bu özlemi sona erdirmek için harekete geçtiklerini söyledi.

Aile ile iletişim kurduklarını ancak sağlık sorunları nedeniyle anne Emine Yıldız'ın KKTC'ye gelememesinden dolayı Ayşe Karadağ'ı memleketi Trabzon'a götürme kararı aldıklarını ifade eden Metinkal, sürece destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Metinkal, "Onların desteği olmasaydı bugün burada olmayabilirdik. Hep birlikte Ayşe teyzemizi annesiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Ayşe Karadağ'ın 30 yıldır annesiyle görüşemediğini hatırlatan Metinkal, "Ayşe teyzeyle hemen hemen her gün sohbet ediyoruz. Onun ailesine duyduğu özlemi yakından biliyoruz. Duygulanmamak elde değil. Bu her şeyden önce insani bir görevdi, biz de bu görevi yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

Karadağ'ın ailesiyle yeniden buluşmasına vesile olmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayan Metinkal, "O mutluysa biz de mutluyuz. Hizmet verdiğimiz her bireyin huzuru ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ailesiyle yıllar sonra yeniden bir araya gelen Ayşe Karadağ, 5 Haziran'a kadar memleketi Trabzon'da yakınlarıyla hasret giderecek.