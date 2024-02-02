Fileleftheros gazetesi, söz konusu kadının, 28 yaşındaki kocasıyla birlikte dün, Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve aleyhlerinde 8’er günlük tutuklama emri verildiğini yazdı.

Haberde, çiftin Bulgar kökenli oldukları ve Madrid üzerinden Atina’ya, oradan da Baf’a gittikleri ifade edildi.

Gazete, çiftin polise verdiği ifadede valizde uyuşturucu olduğunu bilmediklerini, kendilerine gümrüksüz sigara olduğunun söylendiğini ve bu iş karşılığında kişi başı 3 bin Euro para aldıklarını söylediklerini yazdı.