Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

27.04.2024 tarihinde, saat 00:20 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz Anayolu 12-13 km’leri arasında, Mehmet ÖLMEZ (E-47), 342 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki UU 967 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametinden Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, Granel Çemberine geldiği zaman, dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu önünde aynı istikamete doğru seyredip çemberde seyreden araçlara yol vermek için durmak zorunda kalan Ali EVRAN (E-67) yönetimindeki TLF 207 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan UU 967 plakalı araç sürücüsü Mehmet ÖLMEZ, İskele Sağlık Ocağında yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan UU 967 plakalı araç sürücüsü Mehmet ÖLMEZ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.