Bağlıköy’de dün saat 17.30 sıralarında sakin Taner ÖZÜER (E-55), Gemikonağı’da faaliyet gösteren bir kahvehane içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Özüer’in cansız bedeni üzerinde, görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Özüer’in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek, soruşturma devam ediyor.