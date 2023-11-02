Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 35 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

Kararlar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vatandaşlığa alınan isimler şu şekilde:

1- OĞUZHAN CEBECİ

2- EMRE ILIKKANLI

3- AYŞEGÜL ŞAHİN

4- MELİS YAZICIOĞLU

5- MEHMET DAĞ

6- ERSOY ÖNDER

7- HALİL AKAR

8- GÜLCAN AKTAN

9- SEVCAN AKTAN

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10- NURCİHAN VENEDİK

11- TAHA ATEŞ

12- RUKİYE DİNÇAL

13- VELİCAN GÖK

14- EMİNE ORAN

15- YUSUF SAMİ KARAALİ

16- SONAY KANAT

17- BÜLENT CAN ÖZKAYA

18- HİCRAN KILIÇ

19- HELİN SEL

20- BERFİN SEL

21- DİLA ŞİMŞEK

22- MERYEM AKAR

23- BAHAR KARAGÖL DELİOĞLU

24- NURCAN AKA

25- DENİZ AYDIN

26- KÜBRA SAKAR

27- ALİ TAHİR KAYABAŞI

28- CUMA BAYIRLI

29- MUSTAFA KAYA

30- RIGINA RAKHMATOVA

31- SADIK EROL

32- GÜLBAHAR KARA

33- MİRAY AKAR

34- ALİ ÇOLAK

35- HAKAN EMRE ŞANVERDİ