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Vatandaşlığa alınan isimler şu şekilde:

Bakanlar Kurulu , Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 35 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

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