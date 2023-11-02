Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 35 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Kararlar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşlığa alınan isimler şu şekilde:
1- OĞUZHAN CEBECİ
2- EMRE ILIKKANLI
3- AYŞEGÜL ŞAHİN
4- MELİS YAZICIOĞLU
5- MEHMET DAĞ
6- ERSOY ÖNDER
7- HALİL AKAR
8- GÜLCAN AKTAN
9- SEVCAN AKTAN
10- NURCİHAN VENEDİK
11- TAHA ATEŞ
12- RUKİYE DİNÇAL
13- VELİCAN GÖK
14- EMİNE ORAN
15- YUSUF SAMİ KARAALİ
16- SONAY KANAT
17- BÜLENT CAN ÖZKAYA
18- HİCRAN KILIÇ
19- HELİN SEL
20- BERFİN SEL
21- DİLA ŞİMŞEK
22- MERYEM AKAR
23- BAHAR KARAGÖL DELİOĞLU
24- NURCAN AKA
25- DENİZ AYDIN
26- KÜBRA SAKAR
27- ALİ TAHİR KAYABAŞI
28- CUMA BAYIRLI
29- MUSTAFA KAYA
30- RIGINA RAKHMATOVA
31- SADIK EROL
32- GÜLBAHAR KARA
33- MİRAY AKAR
34- ALİ ÇOLAK
35- HAKAN EMRE ŞANVERDİ