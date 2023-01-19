Rize'nin Ardeşen ilçesinde 360 derece dönebilen ev görenlerin ilgilsini çekmeye devam ediyor.

Ahşap yapı, altına yerleştirilen mekanizma sayesinde uzaktan kumanda ile dönebiliyor.

Rize’nin dağlık araziye sahip ve yağmurlu kent olması nedeniyle tasarlanan dönen ev, görenlerin de ilgisini çekiyor.

Ana yol kenarında teşhire açılan ev, meraklıları tarafından ziyaret ediliyor. Çok sayıda sipariş alan dönen evin satışları, mayıs ayında başlayacak.

İşletme sahibi Cemil Eksilmez, arazi durumlarından dolayı sürekli yapılarda sorun çıktığını belirtirken ''Dağlık bir arazinin içerisinde olduğumuz için evlerin cephesini açık alana çevirince diğer noktalar kör noktada kalır. Bu sorun ortadan kaldırmak için bir çalışma yaparak dönen evi ortaya çıkardık.'' dedi.

Avrupa standartlarına uygun bir mekanizma oluşturduklarını anlatan Eksilmez, testlerin devam ettiğini ve satışa başlamadıklarını ifade etti.