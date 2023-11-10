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Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı düşünülen bloklarda 370 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında gözaltı kararı verilen binanın müteahhidi Mehmet Özat, izini kaybettirdi. Binada hayatını kaybeden kişilerin yakınları bugün Mehmet Özat'ı, Ankara'da bir alışveriş merkezinde gezerken gördü.

112’ye yalan ihbar verdi: Kendisini saatlerce arattırdı

112’ye yalan ihbar verdi: Kendisini saatlerce arattırdı

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