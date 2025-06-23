Merhum PGM I. Yardımcısı Eybil EFENDİ anısına, Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen düzenlenen turnuvada bu yıl 10 takım yer alıyor. Atatürk Spor Salonunda bugün gerçekleşen açılış seremonisinin ardından, Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ'nin başlama vuruşunu yaptığı, Girne Polis Müdürlüğü ve Polis Özel Harekat Müdürlüğü-B takımları arasında oynanan açılış maçı ile turnuva başladı. Bugün ve yarın oynanacak grup maçlarının ardından, 24 Haziran Çarşamba günü oynanacak yarı final ve final maçları ile turnuva tamamlanacaktır.