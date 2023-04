Sık sık panda videosu paylaşan Çongçing Hayvanat Bahçesi'nde çekilen görüntülerde hayvanlar, sandalyede oturup afiyetle yemeklerini yiyor.

Ülkenin güneybatısındaki Siçuan'daysa bir turist, pandaya su fırlattığı için ceza aldı.

Çengdu Dev Panda Üremesi Araştırma Üssü, sadece soyadı açıklanan Gao'nun, pazartesi günkü ziyaretinde su fırlatarak hayvanı kızdırdığını bildirdi. Personel tarafından durdurulan 45 yaşındaki kadının üssü ziyaret etmesi bir yıl boyunca yasaklandı.

Watch: Four #panda pals sit on chairs around a table and have apples together in a zoo in SW #China's Chongqing Municipality. Their idleness and cuteness amused netizens, who have left comments like: "The zookeeper should provide them with a set of Mahjong." pic.twitter.com/Z45jBGYzTL