Sanat dünyasında 'Minik Serçe' lakabıyla tanınan Sezen Aksu'nun yaşadığı dolandırıcılık olayı gündmee geldi.

Posta gazetesinde yer alan habere göre, Beyoğlu Belediye Başkanlığı adına arayan dolandırıcı, Aksu'dan kimsesiz çocuklar için bağış istedi. 70 yaşındaki sanatçı, 420 bin TL'lik anlaşmanın ilk aşaması olarak dolandırıcının hesabına 220 bin TL gönderdi.

Asistanı şüphelenip belediyeyi aradı

Olaydan şüphelenen Sezen Aksu'nun asistanı, Beyoğlu Belediyesi ile irtibata geçti. Belediyeden böyle bir kampanya olmadığını öğrenen asistan, durumu hemen sanatçıya bildirdi.

Şikayetçi oldu

Dolandırıldığını anlayan Sezen Aksu, vakit kaybetmeden dolandırıcı hakkında şikayetçi oldu. Aksu'nun asistanı ise olayla ilgili tanık sıfatıyla ifade verdi.